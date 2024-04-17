Лондон, 17 апреля, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Журналисты обнаружили немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба, признанного погибшим в 2018 году во время катания на лыжах в Альпах. Оказалось, он живёт у любовницы по имени Вероника в Москве, заявила 17 апреля газета Daily Mail.

Malte Ossowski/SVEN SIMON Миллиардер Карл-Эриван Хауб

По информации издания, Хауб за три дня до своего исчезновения звонил любовнице, которая моложе его на 20 лет, причём один из разговоров длился около часа. Издание предполагает, что бизнесмен планировал инсценировать свою гибель и бежать в Россию с помощью пассии.

Расследование показало, что любовница миллиардера управляла агентством в Санкт-Петербурге, проводившим лыжные, пешие и экскурсии по альпинизму. Журналисты также посчитали, что она якобы имеет связи с ФСБ, признав, что доказательств этому нет.

Сообщается, что Хауб до своего исчезновения встречался с Вероникой. В мае 2009 года они ехали в одном поезде из Москвы в Петербург. Оба находились в разных купе, но билеты на поезд приобрёл забронировал и тот же человек одновременно.

Хауб владел холдингом Tengelmann Group, который контролирует розничные компании и торговые сети, в том числе сеть строительных магазинов OBI. Он пропал в апреле 2018 года в Альпах на границе Италии и Швейцарии после того, как отправился кататься на лыжах. Родственники организовали поиски, которые ни к чему не привели.

В мае 2023 года немецкое издание Stern сообщило, что в Москве камера видеонаблюдения сняла мужчину, очень похожего на Хауба. Он входил в гипермаркет OBI. Биометрический анализ изображения показал 90-процентное сходство с бизнесменом.