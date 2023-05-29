Берлин, 29 мая, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Бывшего руководителя группы Tengelmann, в структуры которой входит строительный гипермаркет OBI, Карла-Эривана Хауба спустя три года после того, как он пропал без вести, видели в Москве. Об этом 29 мая сообщило немецкое издание Stern.

heimifoto/L. Heimrath/Global Look Press Карл-Эриван Хауб

Хауб пропал в 2018 году. Stern утверждает, что источник, связанный с ФСБ, продемонстрировал кадры с камеры видеонаблюдения, снятые в 2021 году, на которых запечатлён человек, похожий на предпринимателя. 90-процентное совпадение внешности подтвердил биометрический анализ.

Помимо этого, издание указало, что анализ телефонных звонков бизнесмена также показал, что с марта 2018 года он регулярно звонил в Россию, в том числе некой сотруднице ивент-агентства по имени Вероника, которая, по утверждению автора статьи, могла быть связана с ФСБ. Вместе с Хаубом она несколько раз бывала в одних и тех же городах.

Тогда же бизнесмен звонил Андрею Суздальцеву (на тот момент акционеру «Росеврогрупп»), но не смог с ним связаться. Немецкий предприниматель хотел запустить в России сеть супермаркетов и инвестировал около €42,5 млн, но идея не была реализована.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в 2018 году Хауб отправился в лыжный тур по Альпам, откуда не вернулся. Поиски ничего не дали, и вскоре некоторые члены его семьи попросили объявить бизнесмена умершим. Это жёстко раскритиковала его жена Катрин, но в начале 2021 года присоединилась к ходатайству. Семья предположила, что с Хаубом произошёл несчастный случай, его младший брат Кристиан взял на себя единоличное руководство Tengelmann. В 2021 году двое детей Хауба продали преемнику свои доли, и Кристиан получил 68,67% компании.