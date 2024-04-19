Севастополь, 19 апреля, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, уничтожили возле Севастополя воздушную цель, сообщил 19 апреля глава города Михаил Развожаев.

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Так губернатор объяснил громкие звуки, которые были слышны жителям. Он отметил, что цель сбили над морской акваторией.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это, по предварительным данным, дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Согласно его информации, объекты инфраструктуры в городе не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля Минобороны РФ проинформировало о том, что в ночное время силы ПВО отразили в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях атаки ВСУ с применением оперативно-тактических ракет «Точка-У», реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и малоразмерных воздушных шаров.

В Белгородской области уничтожили 19 реактивных снарядов, 16 дронов, две ракеты и два воздушных шара. В Воронежской области перехватили один беспилотник и сбили три метеозонда. Ещё три БПЛА были обезврежены в Ростовской области.