Лондон, 19 апреля, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Просьбы представителей США воздерживаться от ударов беспилотниками по объектам российской инфраструктуры игнорирует руководство Украины. Об этом 18 апреля сообщает британский журнал The Economist со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По данным издания, в Белом доме недовольны действиями Киева, который стремится атаковать дронами российские нефтеперерабатывающие заводы. В Вашингтоне опасаются, что результатом таких ударов станет рост цен на нефть. Кроме того, в США не исключают, что Россия нанесёт ответные удары и в итоге Украина «рискует остаться проигравшей стороной».

Вашингтон усиливает давление на Киев, настоятельно рекомендуя сменить тактику. Однако при этом прямых требований от США прекратить атаки не поступало.

Как подтвердил изданию источник в украинской разведке с позывным Детектив, никаких указаний снизить интенсивность ударов он не получал. При этом Киев воздерживается от атак на объекты нефтяной промышленности России.

При этом ряд источников утверждает, что среди американских чиновников отсутствует единое мнение по поводу ударов, наносимых Киевом. Собеседник издания, связанный с производством беспилотников для ВСУ, пояснил, что указания продолжать атаки поступают в частном порядке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса, обстрелы российских НПЗ Украиной, удары военнослужащих киевского режима по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут негативно повлиять на весь мировой топливно-энергетический комплекс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя украинские удары по НПЗ в России, заявил, что Вашингтон их не поддерживает.

Однако вслед за этим заявлением телеканал CNN, ссылаясь на источник, сообщил, что боевики киевского режима предварительно согласовывают с союзниками все полёты беспилотников, в том числе атаки по российским НПЗ.

6 апреля представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов предупредил, что Киев постарается расширить географию атак по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ. По его словам, киевский режим считает гражданские НПЗ на российской территории военными целями.