Киев, 7 апреля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Киев постарается расширить географию атак по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, заявил представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов 6 апреля телеканалу CNN.

Антон Великжанин/РИА Новости

По его словам, киевский режим считает гражданские НПЗ на российской территории военными целями.

«Нанесение им ущерба вполне естественно. И география этого тоже будет расширяться», — сказал Юсов.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 апреля назвал атаки украинских войск на российские нефтеперерабатывающие заводы посланием россиянам в связи со спецоперацией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 апреля, комментируя удары по НПЗ в России, заявил, что Вашингтон не поддерживает удары ВСУ по объектам, находящимся на российской территории. В тот же день CNN, ссылаясь на источник, сообщил, украинская армия предварительно согласует с союзниками все полёты беспилотников, в том числе атаки по НПЗ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в марте заявила, что киевский режим систематически ведёт террористическую деятельность против Москвы. Она напомнила, что украинские силовики планомерно обстреливают жилые кварталы, в том числе заведения для детей и больницы, гражданскую инфраструктуру, а также устраивают покушения на российских общественных деятелей и журналистов. Дипломат добавила, что всех здоровые силы международного сообщества должны противостоять терроризму.