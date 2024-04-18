Берлин, 18 апреля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Российское посольство отвергло обвинения немецких властей в шпионаже в пользу Москвы двоих задержанных граждан, сообщило 18 апреля российское посольство.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Никаких доказательств, свидетельствующих об указанных планах задержанных и их возможных связях с представителями российских структур, предъявлено не было», — заявили в диппредставительстве.

Посольство назвало задержание в Германии подозреваемых в якобы имевшем место шпионаже в пользу России провокацией, направленной на разжигание шпиономании, повышение градуса антироссийских настроений, разрушение российско-немецких отношений и оправдание курса властей на милитаризацию Украины.

В свою очередь, российская сторона отвергла попытки Берлина обнаружить причастность российских спецслужб к планам диверсий в Германии как абсурдные и нелепые. Посольство потребовало от представителей МИД страны незамедлительно обеспечить консульский доступ к задержанным, если они действительно являются российскими гражданами. Любые недружественные действия в адрес России не останутся без последствий, дали понять в диппредставительстве.

Посла России в Берлине 18 апреля вызвали в МИД страны, где ему заявили протест в связи с задержанием в Баварии двух немецких граждан, имеющих якобы также российское гражданство.

Как сообщало ИА Регнум, немецкие полицейские арестовали двух человек по подозрению в работе на российские спецслужбы. В заявлении сообщалось о 39-летнем Дитере С. и поддерживавшем его 37-летнем Александре Й., которые якобы планировали атаки. По версии немецких полицейских, российские спецслужбы якобы завербовали их в 2023 году для саботажа путей поставок оружия украинской армии.

Генеральная прокуратура Германии 18 апреля подтвердила задержание «граждан ФРГ и России» по подозрению в работе на российские спецслужбы. Там полагают, что один из задержанных заявил своему собеседнику, что якобы готов к совершению взрывов и поджогов на военных и промышленных объектах ФРГ. Чтобы подготовиться, он якобы собрал информацию о потенциальных целях, в том числе об объектах вооружённых сил США. Второй задержанный ему якобы помогал.