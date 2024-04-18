Симферополь, 18 апреля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей является задачей номер один для Крыма. Об этом 18 апреля в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции заявил Сергей Аксёнов. Об этом сообщили на сайте Кремля.

РИА Новости

«Конечно, сегодня вся страна живёт СВО. В первую очередь для нас ― это проблемы и забота о семьях военнослужащих. Задача номер один ― поддержка военнослужащих по всем направлениям без исключения», ― подчеркнул глава Крыма.

Он сообщил, что на полуострове сформировали социальные паспорта семей всех военнослужащих, а также полностью скоординировали работу с Фондом защитников Отечества. Кроме того, в регионе приняли 12 мер поддержки военнослужащих по различным направлениями, которые полностью координирует и осуществляет руководящий состав Совета министров Крыма и муниципалитетов.

«Все мэры городов и районов находятся на связи с семьями военнослужащих, лично вникают в проблемы. Я персонально рассматриваю все обращения военнослужащих — лично, ежедневно, с утра это задача номер один. В данном случае реагирую на всё лично, сам», ― отметил Аксёнов.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 26 марта на коллегии Генеральной прокуратуры призвал военных прокуроров сделать особый акцент на защите прав военнослужащих. Также глава государства призвал прокуроров решительно реагировать на жалобы, касающиеся «волокиты» в вопросах поддержки участников специальной военной операции.

Российский лидер 17 марта подписал ряд поручений, касающихся новых форм поддержки участников СВО. В частности, поручения касались обеспечения реабилитации бойцов, участвующих в специальной военной операции. Также глава государства поручил освободить бойцов СВО от уплаты налога на имущество физических лиц и исключить в их отношении начисление процентов по кредитам.

Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию назвал участников СВО подлинной элитой России. Он заявил, что ветераны спецоперации должны выходить на ведущие позиции в обществе, системе образования, госкомпаниях, бизнесе и системе государственного управления в России, возглавлять регионы и предприятия.