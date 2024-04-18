Аксёнов: за 10 лет в Крыму задержали все выявленные диверсионные группы
Москва, 18 апреля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о предотвращении диверсионных действий в республике. Он заявил, что за 10 лет в республике смогли задержать все выявленные диверсионные группы.
«Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершили диверсии, подрывы», — доложил он Путину по видеосвязи.
В этой связи глава республики добавил, что ситуация находится под контролем, действуют на предупреждение.
В январе Аксёнов заявил, что в Крыму задержали все группы диверсантов, совершившие на полуострове теракты.
ФСБ в октябре 2023 года сообщила о пресечении попытки украинского спецназа высадиться на территории Крыма. Одного из диверсантов взяли в плен. На допросе он рассказал, что целью ДРГ было создание фейкового видео о якобы успешной операции ВСУ и фотографирование на берегу с украинским флагом.
Силовики также предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергосистемы в Керчи. ФСБ уточнила в апреле 2023 года, что в ходе проведённых мероприятий удалось задержать причастного к подготовке диверсии гражданина России и Украины 1971 года рождения. По месту жительства задержанного нашли взрывное устройство и средства связи.