Москва, 5 октября, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Один из участников украинской диверсионной группы, членов которой задержали при попытке проникнуть на территорию Крыма, назвал цели операции своего отряда. Видеозапись его рассказа обнародовала Федеральная службе безопасности (ФСБ).

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Диверсант отметил, что его группе требовалось установить флаг Украины на полуострове, после чего Киев смог бы заявить, что в регион якобы проникло главное управление разведки (ГУР) украинского министерства обороны.

«Цель высадки — поставить украинский флаг и сказать, что главное управление разведки зашло в Крым», — сообщил он.

Задержанный уточнил, что его отряд выдвинулся к Крыму из населенного пункта Вилково Одесской области на скутерах и катере. В состав диверсионной группе входило 16 человек.

На кадрах допроса можно увидеть флаг, который диверсанты намеревались разместить на полуострове. На полотне присутствует надпись «Артан», обозначающее спецподразделение ГУР.

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Как сообщало ИА Регнум, 9 августа ФСБ опубликовала видеозапись допроса диверсанта, который был задержан в Крыму за подрыв газопровода по заданию украинских спецслужб. Он сообщил подробности своей вербовки, а также детали взаимодействия с кураторами.

4 сентября ФСБ проинформировала о задержании в Запорожской области гражданина Украины, который изготавливал взрывчатку для украинских диверсантов. Его поймали в ходе операции, проводимой совместно с министерством внутренних дел России.

По информации ведомства, задержанный занимался сборкой самодельных взрывных устройств по зданию украинского минобороны. 3 октября в управление ФСБ по Татарстану сообщило о том, что задержанный в июле житель Казани собирался устроить пожар, что бы уничтожить парк боевых машин на полигоне Казанского танкового училища и базовой станции «Малые Дербышки».