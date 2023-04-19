Керчь, Крым, 19 апреля, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергосистемы в Керчи. Об этом 19 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В Керчи предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проведённых мероприятий удалось задержать причастного к подготовке указанной диверсии гражданина России и Украины 1971 года рождения.

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Также указывается, что по месту жительства задержанного были найдены и изъяты взрывное устройство и средства связи, в которых содержится переписка с представителем украинских спецслужб, координировавшим эти преступные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля жителя города Гаврилов-Ям Ярославской области задержали по подозрению в призывах к терроризму. Его подозревают в том, что он размещал в соцсетях призывы к диверсиям в отношении российских военных и к физическому уничтожению государственных деятелей России.