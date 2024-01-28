Симферополь, 28 января, 2024, 12:01 — ИА Регнум. В Республике Крым задержали все совершившие на полуострове теракты группы диверсантов. Об этом 28 января заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения», — сказал он в эфире телерадиокомпании «Вести-Крым».

Глава республики подчеркнул, что в Крыму диверсантов ждёт только строгое наказание.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 января Аксёнов заявил, что устроившие в 2014 году государственный переворот на Украине США собирались искоренить по всей территории страны пророссийские настроения, которые были очень сильны. Он уточнил, что Крым был только частью планов западных стран, понимавших важность полуострова и высокий уровень поддержки в регионе президента России Владимира Путина.

Путин 19 декабря 2023 года отметил, что если бы после государственного переворота 2014 года в Киеве Крым не вернулся в состав России, там началась бы резня. Глава государства заявил, что в этой ситуации российским властям оставалось только поддержать полуостров.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором проголосовали свыше 84% избирателей. На нём более 96% проголосовавших выступили за возвращение в состав России.