Москва, 18 апреля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Правительство Москвы и Сбербанк объединят усилия для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в области здравоохранения, образования и социального развития для повышения качества жизни горожан. Соответствующее соглашение о сотрудничество в области ИИ подписали мэр столицы Сергей Собянин и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф. Об этом 18 апреля Собянин сообщил в Telegram-канале.

Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

«Наши эксперты подскажут, где именно необходимы технологии ИИ, и помогут с их апробацией на базе учреждений города. «Сбер» же будет заниматься разработкой новых продуктов под эти задачи», — написал мэр.

Также Собянин и Греф объявили о начале обучения преподавателей столичных колледжей в рамках образовательного проекта «Школа 21», направленного на подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий.

Мэр добавил, что основной упор делают на умение работать с нейросетями, на практическое обучение, а также работу в команде. Предполагается только индивидуальная и коллективная работа над практическими заданиями и проектами.

«В 2024-м образовательную программу пройдут 200 преподавателей столичных колледжей», ― отметил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр сообщил о дальнейшем развитии цифровой образовательной платформы «Московская электронная школа». В ближайшие годы планируют внедрение умных сервисов МЭШ с использованием технологий искусственного интеллекта, которые позволят школьникам строить персонализированные образовательные траектории.

Также ряд проектов на базе искусственного интеллекта действует в московском транспорте. Речь идёт о системах с элементами беспилотного вождения, в том числе трамваев и поездов метро, что повысит безопасность для пассажиров и эффективность работы транспорта, отметил мэр. Также к 2030 году в московском транспорте внедрят ещё несколько сервисов, основанных на «умных» нейросетях.

Кроме того, сервис с искусственным интеллектом поможет столичным врачам определять патологии шейного отдела позвоночника. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, нейросети помогут распознать протрузии и грыжи межпозвоночных дисков, а также стеноз позвоночного канала на магнитно-резонансной томограмме шейного отдела позвоночника. Прежде ИИ определял признаки этих заболеваний в пояснично-крестцовом отделе.