Москва, 9 апреля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. О дальнейшем развитии цифровой образовательной платформы «Московская электронная школа» (МЭШ) рассказал в своём блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM МЭШ

В планах на ближайшие годы — внедрение умных сервисов МЭШ с использованием технологий искусственного интеллекта, которые позволят школьникам строить персонализированные образовательные траектории, сообщил мэр. Он напомним, что активными пользователями сервисов и услуг МЭШ стали более трех миллионов москвичей. В течение учебного года к МЭШ обращаются более 4,5 миллиона раз ежедневно.

Новые умные сервисы позволят ученикам и их родителям получить максимально полную информацию об обучении в школе и внешкольных занятиях, а также библиотеку электронных материалов с персональными рекомендациями по выбору учебных курсов в соответствии с уровнем подготовки и личными интересами. Учителя смогут воспользоваться рекомендациями по планированию обучения в зависимости от образовательных результатов учеников и их прогнозами, автоматической подборкой материалов, необходимых для восполнения образовательных пробелов учащихся, а также рекомендациями по повышению квалификации.

Управленцам МЭШ предложит рекомендации по доработке образовательных программ и развитию педагогического коллектива, инструмент проведения контрольных работ и независимых диагностик, прогнозирования результатов ОГЭ и ЕГЭ.

Сергей Собянин рассказал, что по решению правительства РФ проект «Московская электронная школа» стал технологической основой для федеральной государственной информационной системы «Моя школа». В ближайшие годы она будет внедрена как минимум в 20 регионах страны.