Москва, 14 марта, 2024, 14:09 — ИА Регнум. К 2030 году в московском транспорте будет внедрено ещё несколько сервисов, основанных на «умных» нейросетях, рассказал 14 марта мэр столицы Сергей Собянин.

Алексей Майшев/РИА Новости

Он напомнил, что ряд проектов на базе искусственного интеллекта уже действуют в московском транспорте.

«Оплата проезда по биометрии, виртуальный помощник «Александра», система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц — эти проекты на базе искусственного интеллекта значительно повысили комфорт и безопасность ежедневных поездок по городу», — рассказал Собянин на своём сайте.

Среди новых сервисов в московском транспорте к 2030 году появятся системы с элементами беспилотного вождения, в том числе трамваев и поездов метро, что повысит безопасность для пассажиров и эффективность работы транспорта, отметил мэр.

Кроме того, в Москве будет создана «умная» маршрутная сеть наземного транспорта с функцией актуализации на основе предсказывающей аналитики, а также динамическое перераспределение транспорта на маршрутах для сокращения времени ожидания на остановках, рассказал Собянин. Пассажиры будут получать транспорт в зависимости от спроса там, где он нужен, пояснил мэр.

Реализация программы сделает поездки ещё быстрее, комфортнее и безопаснее, улучшит экологию столицы и придаст импульс развитию экономики Москвы, добавил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 марта Собянин рассказал, что в рамках реализации транспортной программы Москва и Подмосковье к 2030-му образуют единое транспортное пространство. Жителям Москвы и области будет еще удобнее подъезжать к станциям Московских центральных диаметров и метро, улучшится сеть перехватывающих парковок, планируется интеграция 39 станций Ярославского и Павелецкого железнодорожных направлений в тарифную зону МЦД, сообщил мэр.

11 марта Собянин проинформировал, что на Замоскворецкой линии столичного метрополитена запустили движение нового поколения поездов «Москва-2024». Он отметил эргономику и комфортность новых поездов, которые позволяют перевозить большее количество пассажиров.