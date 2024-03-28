Москва, 28 марта, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Сервис с искусственным интеллектом (ИИ) поможет столичным врачам определять патологии шейного отдела позвоночника, сообщила 28 марта заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Илья Питалев/РИА Новости

Она уточнила, что нейросети помогут распознать протрузии и грыжи межпозвоночных дисков, а также стеноз позвоночного канала на магнитно-резонансной томограмме шейного отдела позвоночника. Прежде ИИ определял признаки этих заболеваний в пояснично-крестцовом отделе.

Благодаря использованию алгоритмов, пояснила Ракова, диагностика этих патологий происходит быстрее. ИИ помогает оценить процент стеноза, измерить размер протрузий, грыж, а также позвоночного канала. Врач формирует заключение с опорой на точные данные.

«Сегодня в столице работает уже более 50 сервисов искусственного интеллекта, которые находят признаки 37 различных заболеваний», — приводит слова Раковой пресс-служба мэрии.

Заместитель мэра добавила, что столица активно делится своими технологиями с другими регионами. Врачи со всей страны, подключившись к специальной платформе, могут пользоваться алгоритмами для обработки результатов лучевых исследований.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) открыт для медицинских организаций из российских регионов. Это позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что станет «хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике», отметил он.