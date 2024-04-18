Горловка, ДНР, 18 апреля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Украинская армия сбросила с дрона на Горловку ещё один боеприпас. Об этом 18 апреля сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВФУ [вооружённые формирования Украины] осуществили ещё один сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки)», — написал он.

Приходько уточнил, что в результате этого получил повреждения гражданский автомобиль.

Ранее в этот же день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило о сбросах ВСУ боеприпасов с БПЛА в 12:00 и 12:45 (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, ранее 18 апреля Приходько сообщил, что при ударе украинских войск по центру Горловки получили ранения восемь мирных жителей. Также в результате удара получили повреждения медицинские учреждения.

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ВСУ 15 апреля сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку. В результате атаки погиб мирный житель.

Украинские военные 13 апреля обстреляли жилой массив в Горловке, в результате чего пострадали семь мирных жителей, включая двух детей. Приходько подчеркнул, что ВСУ целенаправленно обстреливают жилые дома и используют при этом кассетные боеприпасы.