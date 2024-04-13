Горловка, ДНР, 13 апреля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Число раненых из-за обстрела ВСУ в Горловке выросло до семи человек, сообщил 13 апреля мэр города Иван Приходько.

Сергей Батурин/РИА Новости

Ранения получили в том числе двое детей, отметил мэр в своём Telegram-канале.

«Количество раненых в результате обстрела жилмассива «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.) мирных горловчан возросло до 7. Среди пострадавших двое детей», — написал Приходько.

Ранее 13 апреля Приходько сообщал, что ВСУ ведут целенаправленный обстрел жилого массива в Никитовском районе, применяя кассетные боеприпасы. Несколько человек пострадали. Также повреждение получило здание дворца культуры. Мэр призвал жителей не выходить на улицы и не подходить к окнам.

Также Приходько отмечал, что в жилом массиве после обстрела были выявлены суббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик». Мэр напомнил, что при обнаружении такого боеприпаса его нельзя трогать.

Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет 13 апреля сообщил, что сотрудники СК будут расследовать новые атаки вооружённых сил Украины на мирных жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области.

13 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал, что число погибших в результате обстрела города Токмака со стороны ВСУ выросло до десяти, ещё два человека числятся пропавшими без вести.

Также 13 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу и жилым домам в Луганске. Удар, предположительно, был нанесён британскими ракетами Storm Shadow. Три человека получили ранения.

12 апреля в ДНР десять сотрудников МЧС пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ. Огнеборцы ликвидировали пожар, начавшийся из-за сброса взрывоопасного предмета на частный дом, и во время тушения произошла повторная атака беспилотника. Пострадавших госпитализировали.