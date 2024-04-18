Горловка, ДНР, 18 апреля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. В результате удара украинской армии по центру Горловки 18 апреля пострадали восемь мирных жителей, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Количество раненых мирных граждан в результате обстрела центра Горловки с позиций украинских террористов возросло до восьми», — написал он.

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Ранее Приходько сообщил, что от атаки украинских боевиков пострадали шесть жителей города, в том числе один ребёнок. От ударов также получили повреждения медицинские учреждения.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля в Горловке украинские боевики сбросили боеприпас на Горловку с помощью беспилотника. От удара погиб мирный житель.

13 апреля ВСУ обстреляли в Горловке жилой массив. От удара пострадали семь горожан, в том числе двое детей. Приходько подчеркнул, что украинские войска целенаправленно бьют по жилым домам, применяя кассетные боеприпасы.