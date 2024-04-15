Горловка, ДНР, 15 апреля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. В результате сброса украинским беспилотником боеприпаса на Горловку погиб мирный житель. Об этом 15 апреля сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Telegram-канал мэра города Горловка Иван Приходько Frame 4

«Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ [вооружённых формирований Украины] по улице Интернациональной (Центрально-Городской район Горловки) погиб мирный житель», — написал он.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что дрон ВСУ около 15:00 (совпадает с мск) атаковал Центрально-Городской район Горловки.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что при сбросе взрывного устройства с украинского БПЛА погибли три человека, включая двух детей. Глава региона уточнил, что дрон нанёс удар по автомобилю, в котором находились взрослый и дети.

Украинские военные 10 апреля сбросили химоружие с фосфором с беспилотника около Клещеевки в ДНР. Также СМИ опубликовали видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом, в состав которого, по словам эксперта, входит раздражающий слизистые оболочки человека газ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 7 апреля написал, что в результате атаки БПЛА ВСУ на Белгородский район погибла девушка. Он уточнил, что отец погибшей получил закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной головы и осколочным ранением правой ключицы.