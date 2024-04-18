Вашингтон, 18 апреля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. В США и Европейском союзе опасаются возможности прорыва российскими военными фронта ВСУ в ближайшие недели. Об этом 18 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Растут опасения, что Россия может добиться значительных успехов в ближайшие недели, прорвав перегруженные украинские линии, сообщили источники, знакомые с этим вопросом в США и Европе», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас российские войска находятся на подступах к следующей ключевой цели в ДНР — городу Часову Яру, находящемуся на господствующей высоте и имеющему решающее значение для обороны украинской армии в этом районе.

Агентство отметило, что ВС России из-за отсутствия у Киева средств противовоздушной обороны ежедневно наносят удары ракетами, беспилотниками и бомбами по объектам украинской военной инфраструктуры, а также бьют по позициям ВСУ.

На этом фоне киевские власти приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации, добавили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 апреля генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что у украинских войск в районе Часова Яра наблюдается нехватка оружия и личного состава, чтобы отразить продвижение армии России. Он также отметил значительное преимущество российских военных, и особенно в тяжёлой артиллерии.

Газета Politico 17 апреля написала, что Украина приближается к катастрофе на фоне отсутствия поддержки Запада, нехватки боеприпасов, потерь в зоне боевых действий и падения боевого духа украинской армии. Автор статьи назвал мрачным моральный дух ВСУ, который подорвали российские бомбардировки, отсутствие современного оружия и потери.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 2 апреля заявил, что с начала года ВСУ потеряли свыше 80 тысяч военных. Он добавил, что также за этот период украинская армия лишилась 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе более 1200 танков и бронемашин.