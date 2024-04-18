Киев, 18 апреля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. У украинской армии около Часова Яра не хватает оружия и личного состава для отражения продвижения российских военных. Об этом 18 апреля заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

Кадр из видео Часов Яр

По словам офицера, слово «тяжело» не может передать реальное состояние дел у украинских войск на этом участке фронта, так как прошедшие боестолкновения в районе Работина, Артёмовска и Авдеевки бойцы ВСУ считают, что всё это было «детской забавой» по сравнению с происходящим у Часова Яра.

«Нужно понимать, что у командиров бригад нет ни людей, ни нужного количества техники», — сказал он.

Кривонос указал на значительное преимущество российской армии, особенно в тяжёлой артиллерии.

Отступление ВСУ из Часова Яра обернётся угрозой для их позиций в Константиновке, а также у Славянска и Краматорска, предупредил генерал.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля американская газета The Wall Street Journal написала, что ВСУ теряют шансы повернуть ситуацию в зоне боевых действий в свою пользу из-за дефицита личного состава и отсутствия военной помощи Запада. Журналисты издания отметили, что Вооружённые силы России могут окончательно повернуть ситуацию в конфликте в свою сторону уже в ближайшие месяцы.

Ранее в этот же день газета Politico написала, что Киев движется к катастрофе на фоне отсутствия западной поддержки, дефицита боеприпасов, потерь в зоне боевых действий и падения боевого духа ВСУ. Автор публикации также отметил, что в контролируемых Киевом городах исчезли очереди добровольцев в ряды украинской армии, которые наблюдались в них в первые месяцы конфликта.

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 апреля на тематическом селекторном совещании с руководящим составом армии заявил, что с начала 2024 года украинские войска потеряли более 80 тысяч бойцов. Глава военного ведомства уточнил, что также за этот период ВСУ потеряли 14 тысяч единиц различного вооружения, включая более 1200 танков и бронемашин.