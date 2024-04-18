Москва, 18 апреля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки поразили склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», а также склады вооружения и топлива, сообщил 18 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виталий Невар/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России в течение суток уничтожены <…> склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны», — заявил военный.

Он 18 апреля также сообщил, что российские военные уничтожили танк, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20 ВСУ на купянском направлении. На этом направлении украинская армия потеряла до 30 военнослужащих.

За минувшие сутки российские подразделения, действующие на авдеевском направлении, улучшили тактические позиции и отразили семь контратак украинских штурмовиков. Потери украинской армии на этом направлении составили до 130 военных.

Как сообщили в Минобороны 17 апреля, российские военные уничтожили склады боеприпасов украинских террористических формирований «Русского добровольческого корпуса» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).