Москва, 18 апреля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России, действующие на авдеевском направлении, за последние сутки улучшили тактические позиции и отразили семь контратак украинских штурмовиков, ВСУ потеряли до 130 военных. Об этом сообщил 18 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Противник потерял до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм орудие Д-20», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские бойцы отражали контратаки ВСУ в районах населённых пунктов Новокалиново, Новгородское, Водяное, Первомайское, Бердычи и Новобахмутовка в ДНР. Также они нанесли удары по украинским позициям, находившимся возле Артёмово, Семёновки, Нетайлово и Орловки.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков 16 апреля сообщил об улучшении российскими бойцами положения на авдеевском направлении. Кроме того, они за сутки отразили восемь контратак. Украинские войска потеряли в этом районе более 380 бойцов, БМП, два автомобиля, САУ Paladin, САУ «Гвоздика» и три гаубицы Д-30.

15 апреля подразделения ВС России также улучшили положение на авдеевском направлении, отразив семь контратак ВСУ, которые потеряли за сутки до 295 военных, танк, четыре бронемашины и четыре автомобиля.