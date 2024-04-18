Москва, 18 апреля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал трёх полковников украинской армии Павла Федосенко, Фёдора Ярошевича и Андрея Матвиишина по обвинению в массовых убийствах. Об этом 18 апреля рассказали в пресс-службе учреждения.

Serhii Hudak/Global Look Press

«Удовлетворены ходатайства о заочных арестах в отношении Павла Федосеенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина», — привело слова представителя суда «РИА Новости».

Он отметил, что суд рассмотрел ходатайства следствия 16 апреля. Все троим вменили часть 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), по которой им грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 апреля следователи предъявили заочные обвинения в массовых убийствах полковникам ВСУ Федосенко, Ярошевичу и Матвиишину, а также полковнику украинской армии Дмитрию Храпачу. Последнего заочно приговорили к пожизненному сроку за обстрел Донецка в августе 2023 года из реактивной системы залпового огня.

Чертановский суд Москвы 2 апреля заочно арестовал мэра украинского города Черновцы Романа Кличука по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах России. Суд принял решение арестовать Кличука на два месяца.

Басманный суд Москвы 26 марта заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по обвинению в совершении теракта. Перед этим глава СБУ намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей.