Питтсбург, США, 18 апреля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, выступая 17 апреля в Питтсбурге (штат Пенсильвания), заявил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, погибшего в годы Второй мировой войны в Новой Гвинее, могли съесть каннибалы. Об этом сообщил телеканал CNN.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Он летал на одномоторных самолётах, проводил разведку над зонами боевых действий. Он вызвался добровольцем. Его сбили над Новой Гвинеей, где в то время было много каннибалов», — сказал Байден.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, комментируя выступление президента, заявил, что американский лидер гордится воинской службой дяди, самолёт которого разбился в Тихом океане возле Новой Гвинеи.

Телеканал отметил, что заявление Байдена о пропаже дяди подтверждает то, что его имя упоминается на американском мемориале на Филиппинах в списке пропавших без вести. При этом многое из сказанного президентом не совпало с отчётом министерства обороны США.

Сообщается, что, по официальным документам, Финнеган вылетал в последнем рейсе не на разведку, а выполнял курьерское задание. Самолёт совершил вынужденную посадку возле Новой Гвинеи на воду по неизвестной причине. Трое из членов экипажа погибли, одному удалось спастись. В ходе поисковой операции на следующий день не удалось найти ни тел погибших, ни самолёта.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Байден на выступлении заявил, что его сын погиб в Ираке. При этом сын президента, хоть и проходил воинскую службу в Ираке в 2008–2009 годах, но умер в 2015 году от рака мозга.

Байден неоднократно ошибался во время публичных выступлений. В марте 2024 года он заявил, что Украине будут сбрасывать с самолётов гуманитарную помощь. Потом он исправился, сказав, что имел в виду сектор Газа.

Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в марте отметил, что Байден постоянно выступает с телесуфлёрами или по блокнотам, а при отклонении от написанного не может нормально говорить. Политик заявил, что в таком возрасте не стоит занимать пост президента.