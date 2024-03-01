Вашингтон, 2 марта, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил о планах переброски гуманитарной помощи по воздуху Украине, добавив, что имел в виду сектор Газа. Очередная оговорка американского лидера прозвучала 1 марта на встрече в Белом доме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объёмов продовольствия и припасов на Украину», — сказал он, поправив себя, что имел в виду сектор Газа.

При дальнейшем разговоре Байден снова ошибся, пообещав поиск дополнительных способов доставки грузов «на Украину», в том числе морским коридором. По его словам, текущие объёмы помощи палестинцам недостаточны, нужны сотни грузовиков, а не несколько.

На брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Байден допустил оговорку, он имел в виду сектор Газа, а не Украину.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в интервью телеканалу NBC News 81-летний Джо Байден по ошибке рассказал о своей повестке на 2020 год. Он заявил, что планирует завершить работу.

Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в эфире Fox Business заявил, что глава Белого дома пользуется блокнотами, телесуфлёрами, разными записями даже во время частных встреч с небольшим числом людей. По мнению политика, в возрасте Байдена не стоит занимать такую должность, он больше не «тот человек», каким был в предыдущие годы.

В конце февраля Джо Байден проходил очередное медобследование в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По данным пресс-пула Белого дома, осмотр продолжался почти 2,5 часа. Позднее Байден заявил, что у него «всё замечательно», а врачи не выявили ничего нового по сравнению с прошлым годом.