Вашингтон, 13 октября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ходе выступления в штате Колорадо заявил, что его сын погиб в Ираке, хотя он скончался в 2015 году от онкологического заболевания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Байден заявил, что в штате Колорадо в годы Второй мировой войны проходили подготовку военнослужащие армии США, которые затем отправлялись в Европу.

«Только представьте. Я говорю это искренне. Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду, медаль за выдающуюся службу и расстался с жизнью в Ираке», — заявил он.

При этом старший сын главы Белого дома Бо Байден действительно проходил военную службу на территории Ирака в 2008–2009 годах. Однако в 2015 году он скончался в США от рака мозга.