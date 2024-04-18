Москва, 18 апреля, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД изъяли более 600 SIM-боксов, которые использовали для незаконной регистрации аккаунтов в соцсетях и электронных кошельков в интересах украинских террористических организаций. Об этом 18 апреля сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«Пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также для распространения ложных террористических угроз и фейковой информации», ― пояснили в ЦОС.

В общей сложности правоохранители изъяли 612 SIM-боксов и более 300 тыс. SIM-карт в 40 регионах страны.

Кроме того, в рамках операции задержали 43-летнего жителя Санкт-Петербурга. В отношении него возбудили уголовное дело. По данным ФСБ, он предоставлял услуги по активации SIM-карт российских операторов связи в интересах украинских террористических организаций.

Ещё 30 человек попали под следствие по статье о мошенничестве. Уголовные дела также возбудили в отношении двух человек, причастных к неправомерному доступу к аккаунтам на портале госуслуг.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля сотрудники ФСБ России задержали пятерых мошенников, причастных к созданию узла связи, который украинские кол-центры использовали для хищения у россиян денег для дальнейшего финансирования Вооружённых сил Украины. Услуги связи и поддержание оборудования мошеннической группы оплачивались с помощью иностранных банков. По данным ведомства, данный узел связи причастен к хищению более 7 млрд рублей.

11 апреля ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки, которая планировала теракт на объекте Вооружённых сил России в Донецке. В группу входили шестеро граждан одного из государств Центральной Азии. Установлено, что террористов координировали с территории Украины.