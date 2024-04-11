Москва, 11 апреля, 2024, 21:41 — ИА Регнум. ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки, которая планировала теракт на объекте Вооружённых сил (ВС) России в Донецке. В группу входили шестеро граждан одного из государств Центральной Азии, сообщил 11 апреля центр общественных связей спецслужбы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооружённых сил Российской Федерации, дислоцируемого в городе Донецке», — сказано в сообщении.

В ФСБ уточнили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что координация деятельности террористической группы осуществлялась с территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день Федеральная служба безопасности сообщила, что пресекла деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего теракт в культовом еврейском учреждении Москве.

Готовивший теракт в синагоге в Москве уроженец Средней Азии был ликвидирован при задержании.

Также 11 апреля стало известно, что ФСБ и Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Британии высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области. Десант ВСУ был уничтожен, в плен был взят один гражданин Украины, старший солдат 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ. По словам военнопленною, спецслужбы Британии предоставили спецназу ВСУ неактуальную информацию для высадки десанта на Тендровской косе в Херсонской области.