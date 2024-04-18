Брюссель, 18 апреля, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Лидеры Европейского союза на неформальном саммите в Брюсселе 17 апреля пообещали новые поставки гуманитарной помощи Украине. Об этом говорится в итоговом документе, опубликованном на официальном сайте ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Европейский союз и государства-члены интенсифицируют отправку гуманитарной помощи и содействие гражданской обороне, в том числе направят электрогенераторы и силовые трансформаторы», — говорится в заявлении.

Также главы государств и правительств европейских стран призвали Еврокомиссию оперативно одобрить возможное использование прибыли от замороженных российских активов для нужд Украины.

Кроме того, Евросовет заявил об острой необходимости скорее передать Киеву средства противовоздушной обороны и другую военную помощь, в том числе артиллерийские снаряды и ракеты. Ожидается, что прогресс в этом вопросе будет достигнут во время встречи министров обороны и иностранных дел Евросоюза 22 апреля.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Евросоюзу придётся выделить Киеву до 50 миллиардов евро, если Соединённые Штаты Америки не возобновят финансирование Украине. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, такая сумма будет рассчитана на ближайшие четыре года, средства пойдут в первую очередь на закупку оружия.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.