Васильевка, Запорожская область, 18 апреля, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Следователи из Запорожской области раскрыли убийство, совершённое двумя гражданами Украины в Херсонской области, 17 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Запорожской области.

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Запорожской области

По данным ведомства, весной 2022 года 32-летняя женщина и 48-летний мужчина убили жителя села Верхний Рогачик (Каховский район Херсонской области). Они совершили преступление из-за личной неприязни к потрепевшему.

После преступники спрятали тело. Раскрыть убийство смогли в ходе расследования аналогичного преступления, совершённого 32-летней фигуранткой в Запорожской области.

Женщину и её сообщника признали виновными по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следователя их арестовали.

Обвиняемые признали свою вину в полном объёме и указали место, где спрятали тело потерпевшего. Суд приговорил женщину к 9 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а мужчину — к 11 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Следственный комитет РФ проинформировал о том, что российские правоохранительные органы раскрыли в Запорожской области дело об убийстве, которое было совершено ещё в августе 2017 года, когда регион находился под контролем Киева.

Нападение на частный дом в Приазовском районе совершили трое вооружённых мужчин. Один из них выстрелил в хозяина жилища, из-за чего мужчина скончался. Преступники забрали из дома деньги и драгоценности на сумму свыше 900 тыс. рублей.

Двоих фигурантов 45 и 35 лет задержали, а третьего — объявили в розыск. Следствие попросило суд арестовать задержанных.