Мелитополь, 9 ноября, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Российские следователи раскрыли в Запорожской области дело об убийстве, которое было совершено ещё в 2017 году, когда регион находился под властью Киева.

Как рассказали в СК, в Мелитополи сотрудники следственного управления СК России по Запорожской области расследовали дело о разбойном нападении и жестоком убийстве, совершенных в 2017 году. Удалось установить, что в ночь с 26 на 27 августа трое вооружённых мужчин ворвались в один из частных домов в Приазовском районе и напали на жильцов. Один из злоумышленников выстрелил в хозяина. Мужчина скончался на месте. После этого нападавшие забрали ценности: деньги и драгоценности на сумму свыше 900 тыс. рублей.

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело, однако оно так и не сдвинулось с мёртвой точки вплоть до возвращения Запорожской области в состав России.

«Благодаря грамотно организованным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователи СУ СК России по Запорожской области установили личности двух злоумышленников, причастных к произошедшему. Ими оказались трое мужчин. Двое фигурантов 45 и 35 лет задержаны. Третий соучастник объявлен в розыск», — рассказали в СК.

Следствие попросило суд арестовать задержанных. Расследование уголовного дела продолжается.

При этом источник ИА Регнум отметил, что отец расстрелянного мужчины знал имена налётчиков и пытался пять лет достучаться до украинских следователей, но те почему-то игнорировали слова мужчины и не давали ход делу.

В конце декабря сообщалось, что в Донецке установили и задержали четырёх человек, подозреваемых в убийстве целой семьи в Макеевке. Следователи СК РФ изъяли у подозреваемых оружие и две гранаты. Трагедия произошла 26 декабря. Злоумышленники расстреляли семью из восьми человек. Среди погибших — дети в возрасте один год, семь лет и девять лет.