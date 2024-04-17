Вашингтон, 18 апреля, 2024, 02:00 — ИА Регнум. Сенат Конгресса Соединённых Штатов Америки отклонил обвинения и прекратил процедуру импичмента в отношении министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Об этом в среду, 17 апреля, сообщило агентство Reuters.

U.S. Department of Homeland Security Алехандро Майоркас

«В результате серии единогласных голосований сенат отклонил обвинения, выдвинутые против министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, в несоблюдении пограничных законов США и дачи ложных показаний Конгрессу», — говорится в материале.

Отмечается, что сенаторы посчитали обвинения в отношении Майоркаса необоснованными, поскольку проблемы в США с нелегальной миграцией связаны в первую очередь с миграционной политикой президента Джо Байдена, вступившего в должность в 2021 году.

Запрос на проведение процедуры импичмента главы МВБ палата представителей направила в сенат во вторник, 16 апреля.

Как передавало ИА Регнум, в феврале палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об отставке министра внутренней безопасности, которого обвинили в миграционном кризисе. Американский президент раскритиковал резолюцию и обвинил республиканцев в палате представителей в «мелочных политических играх».