Вашингтон, 14 февраля, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Палата представителей США в разницу с одним голосом приняла резолюцию об отставке министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

World Travel & Tourism Council Алехандро Майоркас

За проголосовали 214 человек, против — 213.

«Резолюция принята», — сообщил спикер палаты Майк Джонсон.

Майоркаса обвиняют в миграционном кризисе. Он является членом правительства президента Джо Байдена.

Голосование в палате не имеет силы, поскольку у республиканцев нет большинства в сенате, который утверждает импичмент.

Как сообщало ИА Регнум, резолюцию об отставке Майоркаса в связи с недостаточностью мер, предпринятых им для противодействия нелегальной миграции, в начале февраля члены палаты представителей Конгресса США не поддержали.

В случае принятия резолюции Майоркас мог стать первым за почти 150 лет истории США министром, отстранённым от должности в результате процедуры импичмента. До него импичмент был объявлен в 1876 году военному министру Уильяму Белкнапу.

По словам самого Майоркаса, миграционный кризис начался до него.