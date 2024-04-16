Вашингтон, 17 апреля, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Процедуру импичмента главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркаса начала палата представителей Конгресса. Об этом 16 апреля сообщается на сайте Конгресса США.

U.S. Department of Homeland Security Алехандро Майоркас

Палата представителей США передала статьи импичмента Майоркаса в сенат, где должен состояться суд над чиновником, ответственным за миграционную политику в администрации президента США Джозефа Байдена.

При этом предполагается, что сенат, подконтрольный демократам, оправдает главу МВБ либо отклонит обвинения без проведения процесса. В случае если процедура импичмента будет запущена, сенаторы возьмут на себя роль присяжных, а обвинение представят делегированные в сенат конгрессмены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден раскритиковал принятую резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности Майоркасу, обвинив республиканцев в палате представителей страны в «мелочных политических играх».

В ферале текущего года палата представителей США приняла резолюцию об отставке министра внутренней безопасности Майоркаса. Главу МВБ обвинили в миграционном кризисе. В свою очередь он заявил, что проблемы начались ещё до него.