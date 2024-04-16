В США запустили процедуру импичмента министра внутренней безопасности
Вашингтон, 17 апреля, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Процедуру импичмента главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркаса начала палата представителей Конгресса. Об этом 16 апреля сообщается на сайте Конгресса США.
Палата представителей США передала статьи импичмента Майоркаса в сенат, где должен состояться суд над чиновником, ответственным за миграционную политику в администрации президента США Джозефа Байдена.
При этом предполагается, что сенат, подконтрольный демократам, оправдает главу МВБ либо отклонит обвинения без проведения процесса. В случае если процедура импичмента будет запущена, сенаторы возьмут на себя роль присяжных, а обвинение представят делегированные в сенат конгрессмены.
Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден раскритиковал принятую резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности Майоркасу, обвинив республиканцев в палате представителей страны в «мелочных политических играх».
В ферале текущего года палата представителей США приняла резолюцию об отставке министра внутренней безопасности Майоркаса. Главу МВБ обвинили в миграционном кризисе. В свою очередь он заявил, что проблемы начались ещё до него.