Вашингтон, 14 февраля, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден отреагировал на принятую резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, обвинив республиканцев в палате представителей страны в «мелочных политических играх».

U.S. Department of Homeland Security Алехандро Майоркас

«История не будет благосклонно относиться к республиканцам палаты представителей за их вопиющий неконституционный партийный шаг с целью вести мелкие политические игры, мишенью которого стал уважаемый государственный служащий», — говорится в опубликованном Белым домом заявлении Байдена.

Американский лидер отметил, что Майоркас сам является кубинским иммигрантом. Он сделал блестящую карьеру в правоохранительных органах и на государственной службе, поддерживает верховенство закона и демонстрирует глубокую приверженность ценностям США, добавил Байден.

Как сообщало ИА Регнум, с перевесом в один голос палата представителей США приняла резолюцию об отставке министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Против проголосовали 213 человек, за — 214. При этом голосование в палате не имеет силы, поскольку у республиканцев нет большинства в сенате, который утверждает импичмент.

Майоркаса обвинили в миграционном кризисе. В свою очередь он заявил, что проблемы начались ещё до него.

При принятии резолюции Майоркас мог стать первым за почти 150 лет истории США министром, отстранённым от должности в результате процедуры импичмента. До него импичмент объявляли в 1876 году военному министру Уильяму Белкнапу.