* — физическое лицо, признанное в России иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Зеленоградский административный округ, Москва, 17 апреля, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Осуждённого социолога и публициста Бориса Кагарлицкого (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) этапируют из следственного изолятора (СИЗО) № 12 в Зеленограде в исправительную колонию, где он будет отбывать наказание, сообщил 17 апреля его адвокат Сергей Ерохов.

Андрей Стенин / РИА Новости Публицист Борис Кагарлицкий (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

По словам юриста, Кагарлицкому поступило соответствующее уведомление.

«Сегодня, 17 апреля 2024 года, во время посещения профессора Б. Ю. Кагарлицкого в СИЗО-12 Зеленоград, мы были уведомлены, что в этот день он будет этапирован в исправительную колонию общего режима для отбывания наказания по вступившему в силу определению Апелляционного военного суда от 13 февраля 2024 года», — написал адвокат в своём Telegram-канале.

Ерохов отметил, что ему и его подзащитному пока не известно, какая именно колония выбрана для этапирования. Юрист пообещал обнародовать информацию об этом, когда она появится.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря 2023 года Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре назначил Кагарлицкому наказание в виде штрафа в 600 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма.

По информации следствия, подсудимый, являясь главным редактором интернет-площадки «Рабкор», разместил в открытом доступе видеоролик, направленный на публичное оправдание терроризма.

13 февраля 2024 года Апелляционный военный суд в Московской области изменил приговор Кагарлицкому со штрафа на реальный срок. Ему назначили наказание в виде пяти лет заключения в колонии общего режима.