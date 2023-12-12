* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Сыктывкар, 12 декабря, 2023, 13:05 — ИА Регнум. В Сыктывкаре суд вынес приговор социологу и публицисту Борису Кагарлицкому (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого обвиняли в оправдании терроризма после взрыва на Крымском мосту. Выездное заседание Второго Западного окружного военного суда состоялось 12 декабря в Сыктывкаре.

Наталия Казаковцева/ТАСС Борис Кагарлицкий (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Суд признал социолога виновным в публичных призывах к терроризму и приговорил к штрафу в размере 600 тыс. рублей штрафа. Изначально Кагарлицкого хотели оштрафовать на 800 тыс. рублей, но смягчили наказание. Сторона обвинения запрашивала для него лишение свободы сроком на 5,5 года.

Также, как следует из приговора суда, его лишили права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на два года.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля стало известно о том, что ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма против Кагарлицкого.

На следующей день ФСБ официально предъявила ему обвинение. Как уточнил адвокат подозреваемого Сергей Ерохов, социологу вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»).

Причиной для возбуждения уголовного дела стал его пост о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Подозреваемому по этой статье может грозить до семи лет лишения свободы. Свою вину Кагарлицкий не признаёт.

Сыктывкарский городской суд 26 июля отправил социолога в СИЗО. Подозреваемого арестовали на два месяца. 21 ноября Второй западный окружной военный суд продлил на полгода срок ареста обвиняемому в оправдании терроризма Кагарлицкому до 13 мая. Рассматривать дело по существу будут так же в этом суде.

В августе Росфинмониторинг внёс Кагарлицкого в список террористов и экстремистов.