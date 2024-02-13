* — физическое лицо, признанное в России иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Посёлок городского типа Власиха, Московская область, 13 февраля, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Приговор социологу и публицисту Борису Кагарлицкому (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) изменён со штрафа на реальный срок. Такое решение вынес 13 февраля Апелляционный военный суд в Подмосковье.

Наталия Казаковцева/ТАСС Борис Кагарлицкий (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов)

Кагарлицкому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии общего режима.

Публициста взяли под стражу в зале заседаний. Решением суда ему в течение двух лет запрещено администрировать сайты, сообщает «РИА Новости».

Судебное заседание было открытым, но проходило в закрытом военном городке Власиха. Журналисты могли следить за процессом по трансляции, организованной в здании КПП.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре назначил Кагарлицкому наказание в виде штрафа в 600 тыс. рублей. Публициста, который находился под стражей с конца июля, освободили в зале суда. С приговором не согласилась прокуратура.

По данным следствия, Кагарлицкий, являясь главным редактором интернет-площадки «Рабкор», разместил в открытом доступе видеоролик, «направленный на публичное оправдание терроризма». Минюст в мае 2023 года включил его в реестр иностранных агентов, а Росфинмониторинг в августе того же года — в перечень террористов и экстремистов.