Киев, 17 апреля, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Украинская полиция показала кадры первых минут после удара Вооруженных сил России по Чернигову.

Кадр из видео

На них можно увидеть столб поднимающегося чёрного дыма. На видео большое количество украинских военных, в том числе раненых военнослужащих. Одного из них увезла машина скорой помощи.

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Минобороны России не сообщало о нанесении российской армией ударов по Чернигову 17 апреля.

Украинские СМИ сообщали 17 апреля о взрывах в Чернигове, Одессе, Кривом Роге в Днепропетровской области. Сообщалось, что российские военные нанесли удар по гостинице в центре города, в которой разместились бойцы ВСУ.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) сообщил 17 апреля, что ВСУ понесли потери убитыми и ранеными при ударе по зданию отеля в центре Чернигова, в котором находились военные. Точное количество потерь украинской армии не называли.

Военкор Александр Коц заявил, что точность удара по Чернигову не смогли не признать даже на Украине. В окнах разбитого здания ясно видны армейские двухъярусные кровати. Он добавил, что официально гостиница закрыта с февраля 2022 года, но рядом с ней располагается воинская часть.

Позднее писали, что российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ, располагавшемуся в Чернигове. Сообщали, что при ударе по командному пункту предположительно погиб генерал-лейтенант ВСУ, командующий группой войск «Север» Дмитрий Красильников.