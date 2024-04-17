Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове, Одессе и Кривом Роге
Чернигов, Украина, 17 апреля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. В Чернигове, Одессе, Кривом Роге в Днепропетровской области 17 апреля прогремели взрывы, сообщил украинский Telegram-канал «Общественное».
Канал, ссылаясь на главу Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, сообщил, что по объектам ударили три ракеты «Искандер».
Как отметило издание «Страна. ua», в Одесской области зафиксировали удар ракеты по объектам инфраструктуры. Также появилась информация о задымлении после прилёта со стороны города Южного.
Кроме того, издание сообщило о взрывах в Кривом Роге.
По информации Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», удар в Чернигове российские военные нанесли по гостинице в центре города, в которой разместились бойцы ВСУ.
Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам на территории этих украинских регионов.
Как сообщало ИА Регнум, в Киеве, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях утром 17 апреля объявили воздушную тревогу. Украинские ВВС сообщили о ракетной угрозе в Киеве и северных регионах.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 17 апреля сообщил о нанесении российскими военными удара по инфраструктуре порта в районе Одессы.
Украинские СМИ писали о взрывах в Чернигове рано утром 17 апреля.