Чернигов, Украина, 17 апреля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. В Чернигове, Одессе, Кривом Роге в Днепропетровской области 17 апреля прогремели взрывы, сообщил украинский Telegram-канал «Общественное».

Кадр из видео

Канал, ссылаясь на главу Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, сообщил, что по объектам ударили три ракеты «Искандер».

Как отметило издание «Страна. ua», в Одесской области зафиксировали удар ракеты по объектам инфраструктуры. Также появилась информация о задымлении после прилёта со стороны города Южного.

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Кроме того, издание сообщило о взрывах в Кривом Роге.

По информации Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», удар в Чернигове российские военные нанесли по гостинице в центре города, в которой разместились бойцы ВСУ.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам на территории этих украинских регионов.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях утром 17 апреля объявили воздушную тревогу. Украинские ВВС сообщили о ракетной угрозе в Киеве и северных регионах.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 17 апреля сообщил о нанесении российскими военными удара по инфраструктуре порта в районе Одессы.

Украинские СМИ писали о взрывах в Чернигове рано утром 17 апреля.