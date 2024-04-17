Москва, 17 апреля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. В гостинице в Чернигове, попавшей под удар российских войск, находились украинские военные. Как рассказал 17 апреля военкор Александр Коц, точность удара не смогли не признать даже на самой Украине.

Михаил Воскресенский/ РИА Новости

«Пока украинские СМИ воют о вероломной атаке по мирной гостинице, агенты КГБ в лице МЧС незалежной публикуют объективный контроль. А на нём в окнах разбитого «мирного» отеля ясно видны армейские двухъярусные кровати», ― написал он в Telegram-канале.

По словам военкора, гостиница официально закрыта ещё с февраля 2022 года, но рядом с ней располагается воинская часть, а в районе часто видели скопления ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в тот же день стало известно об ударе российских военных по командному пункту украинских войск, располагавшемуся в Чернигове. По информации на тот момент, пункт уничтожили, но официальных подтверждений не поступало.

Позднее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что ВСУ понесли потери убитыми и ранеными при ударе по зданию отеля в центре Чернигова, в котором находились украинские военные. По его словам, в данный момент никто не сообщит точное количество потерь украинской армии.

После этого СМИ заявили, что в результате удара по командному пункту ВСУ в гостинице в Чернигове предположительно погиб генерал-лейтенант ВСУ, командующий группой войск «Север» Дмитрий Красильников. В момент удара по объекту в нём проходило совещание с его участием, официальных данных о его гибели нет. Официальных подтверждений Минобороны России об ударе также.