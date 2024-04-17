Киев, 17 апреля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. ВСУ понесли потери убитыми и ранеными при ударе по зданию отеля в центре Чернигова, в котором находились бойцы украинской армии. Об этом 17 апреля сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Чернигов. Прилёт [снаряда] по гостинице вблизи центра города, где квартировали военные», — написал он.

Мосийчук уточнил, что в результате этого среди бойцов ВСУ много погибших и еще больше раненых, однако, по его словам, в данный момент никто не сообщит точное количество потерь украинской армии.

Министерство обороны России пока не сообщало о нанесении ударов по объектам на контролируемой Киевом территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 апреля украинские СМИ заявили о взрывах в Чернигове, Одессе, Кривом Роге в Днепропетровской области. Ранее на Украине сообщили о воздушной тревоге в Киеве и ещё пяти регионах.

Позднее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении российскими войсками удара по инфраструктуре порта в районе Одессы. По его словам, все дороги в порт оцепили и пропускают туда только машины скорой помощи.

Лебедев 16 апреля сообщил о мощном ударе во временно подконтрольном Киеву городе Запорожье. Он назвал прилёт серьёзным, однако уточнил, что не располагает о нём подробной информацией.