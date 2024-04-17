Чернигов, Украина, 17 апреля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар по командному пункту украинской армии, расположенному в гостинице в Чернигове, при атаке предположительно погиб генерал-лейтенант ВСУ, командующий группой войск «Север» Дмитрий Красильников, сообщила 17 апреля «Российская газета», ссылаясь на данные Telegram-канала «Донбасский партизан».

Известия/Павел Волков

По информации военкоров, в момент удара по украинскому командному пункту там проходило совещание с участием Красильникова. Официальных данных о его судьбе пока нет.

Минобороны России пока не сообщало о нанесении российской армией ударов по Чернигову 17 апреля.

Как передавало ИА Регнум, экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 17 апреля сообщил о прилёте по гостинице в Чернигове, где расположились военнослужащие ВСУ. Он заявил, что многие украинские военные погибли и получили ранения, но пока нет точных данных.

Украинское издание «Страна. ua» 17 апреля сообщило о взрывах в Чернигове. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу.