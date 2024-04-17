Москва, 17 апреля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по командному пункту украинских войск, располагавшемуся в Чернигове, по предварительной информации, уничтожив его. Об этом стало известно 17 апреля.

РИА Новости/ Станислав Красильников

«В Чернигове в результате ракетного удара, предположительно, уничтожен командный пункт украинской армии», ― сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Официальных сообщений о соответствующих ударах от российского Минобороны не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля СМИ также сообщали об ударе российских военных по командно-штабному узлу ВСУ и радиолокационной станции под Черниговом. Удар нанесли оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» и реактивной системой залпового огня «Торнадо-С».

После этого, 17 апреля, украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове, Одессе и Кривом Роге. По информации главы Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, по объектам ударили три ракеты «Искандер».