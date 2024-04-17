Брюссель, 17 апреля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Странам НАТО, которым приходится делать выбор между затратами на собственную оборону и военной помощью киевскому режиму, нужно выбирать помощь Украине, так как она сильно нуждается в вооружениях, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с премьер-министрами Чехии, Нидерландов и Дании в Брюсселе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если союзники по НАТО предстанут перед выбором, пополнять ли своё собственное вооружение или передавать больше помощи Украине, моё послание будет чётким — отправляйте больше на Украину», — сказал он.

Столтенберг также сообщил, что на встрече обсуждали возможности увеличения военной помощи Украине, находящейся в сложной ситуации. В том числе ВСУ требуется больше систем противовоздушной обороны. По мнению генсека НАТО, у стран альянса есть достаточно средств ПВО, чтобы передать Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно заявлял, что киевский режим остро нуждается в поставках новых средств ПВО. 26 марта он выругался, потребовав от Запада передать для ВСУ «чёртовы Patriot». 17 апреля глава украинского дипведомства заявил, что экономика страны рухнет, если Киев не получит новые системы ПВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года заявил, что любые попытки западных стран оказать помощь Киеву смогут изменить ход спецоперации. Он подчеркнул, что продолжение поставок вооружений на Украину будет пустой тратой ресурсов.