Киев, 17 апреля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Украинская экономика рухнет, если Запад не передаст Киеву новые системы противовоздушной обороны. Об этом 17 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире радиостанции LBC.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если мы не получим системы (ПВО), наша экономика будет разрушена», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля Кулеба не исключил возможности защиты части контролируемых Киевом территорий польскими зенитными ракетными комплексами ПВО Patriot. По его утверждению, это могло бы защитить страны — участницы НАТО от якобы имевших место прилётов российских ракет или БПЛА.

Глава МИД Украины 14 апреля рассказал, что «за закрытыми дверями» просил представителей Запада передать украинской армии ЗРК Patriot в аренду. Он уточнил, что предлагал партнёрам за это «что угодно».

Кулеба 4 апреля заявил, что не хочет «испортить вечеринку» по случаю 75-летия со дня основания НАТО, однако намерен задавать вопросы о предоставлении Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам главы украинского МИД, это единственная способная перехватывать баллистические ракеты система.

В конце марта в интервью газете Politico Кулеба, выругавшись, потребовал от стран Запада ЗРК Patriot. По словам министра, эти системы могли бы защитить украинскую экономику от разрушения.