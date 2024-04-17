Томск, 17 апреля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин вместе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром оценил ситуацию с паводком в регионе. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба министерства.

Минстрой России

«Глава Минстроя России Ирек Файзуллин совместно с губернатором Томской области Владимиром Мазуром осмотрел объекты строительства и оценил паводковую ситуацию в Томской области», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что ситуация в области находится на контроле, в регионе провели необходимые превентивные и защитные меры, а также сформировали сеть пунктов временного размещения.

Министр и глава региона посетили ПВР в селе Вершинино, где ответили на вопросы жителей о компенсации, мерах поддержки и восстановлении объектов.

«Проделана весомая работа по защите. МЧС России и команда региона в этом плане все отработали. Ситуация на контроле, условия для сохранения жизнеобеспечения созданы. Главное — все живы, а восстановить имущество государство поможет», — заявил Файзуллин.

В свою очередь, Мазур заверил жителей, что они не останутся один на один с бедой и получат помощь от властей.

«Сразу после половодья муниципалитеты начнут подсчитывать ущерб, восстанавливать инфраструктуру. Средства в областном бюджете зарезервированы», — уточнил он.

Файзуллин и Мазур также осмотрели участок перелитой автодороги Вершинино — Яр, а также Коммунальный и Северный мосты в Томске, в районе последнего из которых специалисты ежедневно проводят работы по подрыву льда.

Глава Минстроя также в ходе рабочего визита оценил объекты строительства жилья и инфраструктуры в регионе и посетил развивающийся микрорайон «Северный парк».

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля ранее стало известно, что главы российских регионов держат на личном контроле ситуацию с масштабным паводком. Так, Владимир Мазур провёл личную встречу с жителями региона и поручил главам районов находиться на постоянной связи с жителями, проводить подомовые обходы, своевременно сообщать гражданам о паводковой ситуации и при необходимости организовать размещение в пунктах временного размещения.

Глава Томского района Томской области Вячеслав Черноус 15 апреля сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера в Калтайском и Зоркальцевском сельских поселениях. До это режим ЧС ввели в Заречном и Спасском сельских поселениях.