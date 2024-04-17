Москва, 17 апреля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Террориста, планировавшего нападение на синагогу Федерации еврейских общин «Даркей Шалом» в московском Отрадном, ликвидировали силовики недалеко от неё. Об этом «РИА Новости» рассказал глава общины раввин Довид Карпов.

ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности сообщила 11 апреля о предотвращении теракта, который готовил выходец из Средней Азии 2002 года рождения. Мужчина проводил разведку у одного из столичных культовых еврейских учреждений. При задержании 10 апреля он оказал вооружённое сопротивление и ответным огнём был убит.

По словам раввина, силовики задержали подозреваемого на Березовой аллее, которая находится в нескольких минутах езды от синагоги. Он добавил, что силовики приезжали в синагогу, проводили оперативные действия и интересовались камерами видеонаблюдения.

Карпов также рассказал агентству, что у террористов, которых ликвидировали в Калужской области в марте, нашли карту, на которой точкой была отмечена синагога «Даркей Шалом». Тогда, 7 марта, ФСБ сообщила о пресечении деятельности ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ), члены которой планировали теракт в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы.

ФСБ опубликовала 11 апреля видео из квартиры боевика, планировавшего теракт в синагоге. Там силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, которое террорист хранил под матрацем. В квартире также обнаружили компоненты для изготовления бомбы.

Как сообщили СМИ 17 апреля, готовивший нападение на московскую синагогу террорист снимал квартиру в 20 минутах ходьбы от синагоги. Он проживал на последнем этаже в панельном 22-этажном доме в районе Отрадного. По словам жильцов, мужчина вёл себя тихо и не привлекал внимание соседей.

Силовики установили, что террорист, отбывая у себя на родине наказание в колонии, установил контакт с лицами, осуждёнными за участие в деятельности террористического характера. После освобождения, в ноябре 2023 года, он приехал в Москву и начал подготовку к теракту в синагоге.