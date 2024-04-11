Москва, 11 апреля, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности опубликовала видео из квартиры боевика, который планировал теракт в одной из синагог города Москвы. О пресечении попытки совершения теракта в ФСБ сообщили 11 апреля.

ЦОС ФСБ РФ/ РИА Новости

Уроженец одной из стран Средней Азии проводил разведку у одного из столичных культовых еврейских учреждений. При задержании 10 апреля злоумышленник оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём он был убит.

В квартире подозреваемого силовики обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство. Преступник хранил самодельную бомбу под матрацем.

ФСБ показала кадры с лежащим на полу телом. Также на видео попали пулевые отверстия в оконном стекле, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

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Как сообщало ИА Регнум, по данным ФСБ, уроженец Средней Азии 2002 года рождения, отбывая на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осуждёнными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещённой в России международной террористической организации.

Также 11 апреля стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на объекте ВС России в Донецке. В группу входили шестеро граждан одного из государств Центральной Азии. Деятельность преступников координировалась с территории Украины.