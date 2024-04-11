ФСБ: иностранец хранил дома бомбу для теракта в московской синагоге
ФСБ: иностранец хранил бомбу под матрасом для теракта в синагоге в Москве
Москва, 11 апреля, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности опубликовала видео из квартиры боевика, который планировал теракт в одной из синагог города Москвы. О пресечении попытки совершения теракта в ФСБ сообщили 11 апреля.
Уроженец одной из стран Средней Азии проводил разведку у одного из столичных культовых еврейских учреждений. При задержании 10 апреля злоумышленник оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём он был убит.
В квартире подозреваемого силовики обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство. Преступник хранил самодельную бомбу под матрацем.
ФСБ показала кадры с лежащим на полу телом. Также на видео попали пулевые отверстия в оконном стекле, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
Как сообщало ИА Регнум, по данным ФСБ, уроженец Средней Азии 2002 года рождения, отбывая на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осуждёнными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещённой в России международной террористической организации.
Также 11 апреля стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на объекте ВС России в Донецке. В группу входили шестеро граждан одного из государств Центральной Азии. Деятельность преступников координировалась с территории Украины.